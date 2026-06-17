Овчинников – о бразильцах из «Зенита» на ЧМ-2026: «Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об участии футболистов из РПЛ в чемпионате мира.

Сборную Бразилии представляют два игрока «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Защитник полностью провел матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1), вингер вышел на замену на 62-й минуте.

«Само собой, гордость для «Зенита», что Сантос и Энрике играют на чемпионате мира. Российские клубы надо комплектовать из игроков своих сборных. Такие иностранцы представляют какой-то интерес для российского зрителя.

Они выкладываются за свою сборную, а в РПЛ будут играть вполноги, за зарплату. Легионеры привыкли к такой жизни в России.

Они понимают, что за их спиной – ЧМ смотрят миллионы бразильцев, которые сразу же голову оторвут, если что.

А у нас в России от них постоянные симуляции, провокации. Надо уничтожать это в корне, как сорняк. Надо жeстко наказывать за опоздания на сборы», – заявил Овчинников.