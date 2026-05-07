  • «Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака

«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака

Вчера, 21:59
7

Российский тренер Валерий Овчинников уверен, что Андрей Талалаев из «Балтики» способен заменить Сергея Семака в «Зените».

«Талалаев может справиться со всеми – в том числе с «Зенитом». Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навeл бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины.

Просто к Семаку они уже привыкли. Тут новая метла мела бы по-новому, пришлось бы снова доказывать право играть в основном составе.

Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадeт в тройку – это сказка.

Но не думаю, что «Зенит» дальше обратит внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера», – заявил Овчинников.

  • «Балтика» идет пятой в таблице РПЛ за два тура до конца сезона.
  • У команды Талалаева серия из 6 матчей подряд без побед.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Овчинников Валерий Талалаев Андрей Семак Сергей
VVM1964
VVM1964
Нет нет - Сирожа верим !!!)...
рылы
рылы
совсем ку-ку, что ли. талалайкина на пушечный выстрел не подпустят к топ-6, после его закидонов. и он совершенно не обучен работать с бразильцами зенита и прочими аргентинцами спартака, например. он не про тактику - он про физику, его игроки после тренировок валятся с ног. это все понимают, поэтому и в москву его не позовут, только если с катушек съедут.
Urtíсa
Urtíсa
Санька Мостовой чо
Интерес
Интерес
Овчинка выделки не стоит...когда выдаёт мощный аргумент:" Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него.", который не выдерживает никакой критики, ибо ничем не подтверждён на практике. А "Балтика" может третье место сейчас получить только в случае провала "Локо" и "Спартака",при своём стопроцентном успехе.
СПОРТ 21 века
СПОРТ 21 века
Для кого этот вопрос? Никуда Талалаев не пойдёт. Намедни касательно своего будущего главный тренер Балтики на Матч ТВ в прямом эфире лично ответил на эту злободневную тему всем собравшимся скептикам и провокаторам. Твёрдо дал всем понять, что человек находится на своём месте, получает от этого удовольствие и, как видится со стороны, далеко ещё не исполнил своей истинной миссии в калининградском клубе. Так что эти разговоры в общем и целом неактуальны...
Литейный 4 (returned)
1778218296
Вы ещё Карпина посоветуйте. Гыгыгы
Garrincha58
Garrincha58
Семак будет тренером Зенита до конца контракта при любом раскладе.В России не на кого менять, а всякие Лички Челестини Абаскали Газпрому не нужны. Тренер европейского уровня сейчас в РПЛ не поедет нет еврокубков и ещё долго не будет, а денег и в другом месте не меньше дают
