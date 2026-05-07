«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака

Российский тренер Валерий Овчинников уверен, что Андрей Талалаев из «Балтики» способен заменить Сергея Семака в «Зените».

«Талалаев может справиться со всеми – в том числе с «Зенитом». Семак же справлялся там, а Талалаев не хуже него. Думаю, он навeл бы порядок среди бразильцев в плане дисциплины.

Просто к Семаку они уже привыкли. Тут новая метла мела бы по-новому, пришлось бы снова доказывать право играть в основном составе.

Кто-то правильно и грамотно раскручивает Талалаева. Элемент пиара есть обязательно. Тем более, что этот сезон для него успешный, а если попадeт в тройку – это сказка.

Но не думаю, что «Зенит» дальше обратит внимание на россиянина. На 90% уверен, что притащат заморского тренера», – заявил Овчинников.