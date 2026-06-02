Мусаев ответил, кому будет симпатизировать на ЧМ-2026

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, за кем из участников предстоящего чемпионата мира будет следить пристальнее всего.

«С детства у меня любимым клубом был «Ювентус», а сборной – Италия. За них болел, собирал плакаты. Когда повзрослел и стал работать тренером, эти симпатии рассеялись.

Буду переживать персонально за Кордобу, Ленини. Хочется, чтобы у Анчелотти получилось с Бразилией. Интересны французы, англичане.

Ну и last dance Роналду, Месси на ЧМ пропустить нельзя», – заявил Мусаев.