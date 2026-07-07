Аршавин высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»

Андрей Аршавин оценил проблемы с дисциплиной у полузащитника «Зенита» Вендела.
«Нужно ли что-то делать с Венделом? Ему, наоборот, не надо мешать. Человек на третьей минуте забил [в товарищеском матче с «Динамо Мх»].
В «Зените» давно это приняли. Не знаю, почему вы это обсуждаете третий год. Уже всем все понятно.
Он игрок экстракласса. Что сделать, если приезжает чуть позже?» – сказал Аршавин.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.
Источник: «Спорт-Экспресс»