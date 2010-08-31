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РПЛ 2026/2027
Команды
Зенит
Вендел
€ 15 млн
Вендел
Зенит
28 августа 1997 (29)
#8 | Полузащитник
180 см
Бразилия
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Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
24 сентября
3
Мостовой назвал игроков «Зенита», соответствующих уровню «Барселоны»
19 сентября
3
Семак рассказал о состоянии Мантуана и Вендела перед игрой с «Балтикой»
14 сентября
6
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
10 сентября
3
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
9 сентября
3
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
9 сентября
6
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
8 сентября
34
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
3 сентября
1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
2 сентября
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
31 августа
3
«Зенит» может возобновить переговоры по Данило
31 августа
10
«Зенит» надолго лишился Вендела
30 августа
7
Фото
Вендел ответил на критику Орлова
27 августа
11
Орлов сказал, при каком условии «Факел» может отобрать очки у «Зенита»
26 августа
7
Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне
25 августа
11
Игрок «Зенита» вступил в перепалку с тренерским штабом «Спартака»
23 августа
24
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
3 августа
1
Вендел назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в новом сезоне
24 июля
2
Вендел пообещал проставиться перед футболистами «Зенита»
23 июля
13
Вендел: «В Кубке игроки «Спартака» провоцировали болельщиков «Зенита»
23 июля
7
Вендел высказался о получении российского паспорта
23 июля
7
Вендел готов извиниться перед болельщиками за оскорбительный жест
23 июля
1
В «Зените» сообщили, что Вендел сознательно идет на опоздания и штрафы
17 июля
10
Реакция Семака на опоздания Вендела
10 июля
7
Аршавин высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита»
7 июля
Тренер «Зенита» заявил, что Вендел не опоздал на летний сбор
2 июля
19
Семак оценил игру футболистов «Зенита» на ЧМ-2026
28 июня
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«Вы вообще видели эту машину?!»: «Зенит» показал шикарный гол опоздавшего на сборы Вендела
26 июня
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Орлов объяснил, почему Вендела не взяли в сборную Бразилии на ЧМ-2026
26 июня
4
Ташуев – об опозданиях Вендела: «Зенит» становится богаче и богаче»
26 июня
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