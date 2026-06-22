Экс-игрок «Зенита» – об опозданиях Вендела: «С ним бесполезно бороться»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко высказался об очередном опоздании полузащитника Вендела на сборы.
«Вот такой Вендел человек. С ним бесполезно бороться. Он готов идти на штрафы. Видимо, он в каком-то смысле не хочет быть с командой, где-то он сам по себе.
Понятно, что это дисциплина. Ладно бы было один раз, на крайний случай – два. Может, ему настолько нужно побыть с семьей, но момент непонятный. Футболиста штрафуют, но это не помогает.
Весной мы видели, что он все равно выглядел хорошо. Даже начали говорить, что Венделу и не надо рано приезжать на сборы, чтобы показывать уровень. Но для тренера такая ситуация – это проблема.
Это отсутствие дисциплины. Завтра другой игрок тоже скажет, что штрафы будет платить, а приезжать на сборы не будет. Сложный момент для Семака. Он явно обдумывает эту ситуацию», – сказал Деменко.
- 28-летний Вендел в прошлом сезоне провел за «Зенит» 30 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Он выступает за петербуржцев с октября 2020 года.
- В январе Вендел опоздал на сборы на неделю. Сообщалось, что 28-летний бразилец был оштрафован примерно на 700 тысяч долларов.