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Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Локомотивом»

Сегодня, 20:14
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий после матча с «Локомотивом».

  • Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре РПЛ.
  • «Локо» открыл счет на 8-й минуте – отличился Зелимхан Бакаев. «Ахмат» на 83-й минуте счет сравнял – гол забил Эральд Максути.

– Мы неважно начали. Сами себе гол привезли. И потом героически это всe исправляли. Характером я доволен. Ребята сделали свою работу, за что я их поблагодарил. Будем думать. Первая игра. Никто не знает, на каком уровне находится перед стартом сезона. Состояние у нас хорошее, но чуть‑чуть от сборов еще не отошли.

– Как вам новички?

– Сыграли на своем уровне. Им тоже надо акклиматизироваться в команде. Работа идет. После первого тура никто не знает, чем всe закончится.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив Черчесов Станислав
Комментарии (1)
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igosmetanniko
1785089179
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