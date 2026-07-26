Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал комментарий после матча с «Локомотивом».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре РПЛ.

«Локо» открыл счет на 8-й минуте – отличился Зелимхан Бакаев. «Ахмат» на 83-й минуте счет сравнял – гол забил Эральд Максути.

– Мы неважно начали. Сами себе гол привезли. И потом героически это всe исправляли. Характером я доволен. Ребята сделали свою работу, за что я их поблагодарил. Будем думать. Первая игра. Никто не знает, на каком уровне находится перед стартом сезона. Состояние у нас хорошее, но чуть‑чуть от сборов еще не отошли.

– Как вам новички?

– Сыграли на своем уровне. Им тоже надо акклиматизироваться в команде. Работа идет. После первого тура никто не знает, чем всe закончится.