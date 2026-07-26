Галактионов прокомментировал 1:1 «Локомотива» с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Ахматом».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 в 1-м туре РПЛ.

«Локо» открыл счет на 8-й минуте – отличился Зелимхан Бакаев. «Ахмат» на 83-й минуте счет сравнял – гол забил Эральд Максути.

– Игра получилась разной. Если первый тайм мы играли с преимуществом, забили гол, и я остался им доволен, то во втором тайме отдали инициативу. Пытались усилить игру свежими игроками, но и соперник выпустил свежих футболистов, увеличил давление на нашу оборону. Жаль, что случился этот рикошет, после которого мы пропустили.

– Насколько выход Георгия Джикии повлиял на исход матча?

– Никак не повлиял. Рикошетом повлиял. «Ахмат» выпустил свежего второго нападающего, нам пришлось реагировать, и мы выпустили еще одного защитника. С другой стороны, забей мы на последних минутах, по‑другому сейчас бы говорили.