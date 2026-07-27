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  • ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок

ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок

Сегодня, 17:16
8

ЭСК РФС проанализировала пенальти в ворота «Спартака» в суперкубковом матче против «Зенита».

11-метровый в компенсированное время второго тайма назначен верно. В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Время по таймеру: 90+4 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: нападающий «Зенита» Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил.

Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Обе команды стартовали в сезоне РПЛ с крупных побед.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Буланов Евгений
Комментарии (8)
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evgevg13
1785162113
нападающий «Зенита» Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил. А так бывает?
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Semenycch
1785162519
Ну вот тут не поспоришь!
Ответить
subbotaspartak
1785162622
...есть явное дополнительное движение руки к мячу, который он не видел из-за могучей спины Соболяки».
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...короче
1785162980
...вроде, как ментовский протокол о задержании прочёл...
Ответить
Бумбраш
1785164144
Формулировки и описание просто огонь... раньше на рынке помидор торговал???)
Ответить
krazashchukin
1785165023
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
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NewLife
1785166720
Совсем в этом гребаном рфс окуели😡
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slavа0508
1785167639
Опять полный бред . в пользу помойных ...
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