ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок

ЭСК РФС проанализировала пенальти в ворота «Спартака» в суперкубковом матче против «Зенита».
11-метровый в компенсированное время второго тайма назначен верно. В поле судил Евгений Буланов из Саранска.
«Время по таймеру: 90+4 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.
Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.
Голосование: единогласно.
Мотивировка: нападающий «Зенита» Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил.
Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу».
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Обе команды стартовали в сезоне РПЛ с крупных побед.
Источник: РФС