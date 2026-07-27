ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок

ЭСК РФС проанализировала пенальти в ворота «Спартака» в суперкубковом матче против «Зенита».

11-метровый в компенсированное время второго тайма назначен верно. В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Время по таймеру: 90+4 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Спартака» после видеопросмотра.

Голосование: единогласно.

Мотивировка: нападающий «Зенита» Александр Соболев ведет нормальное единоборство с игроком обороняющейся команды «Спартак» Джику без нарушения правил.

Джику совершает наказуемый контакт рукой с мячом, так как с его стороны есть явное дополнительное движение руки к мячу».