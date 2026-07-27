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Луис Энрике из «Зенита» договорился с бразильским клубом

Сегодня, 08:15
3

Вингер «Зенита» Луис Энрике уже достиг соглашения с «Ботафого» о возвращении этим летом.

Одной из причин, почему игрок хочет покинуть российскую команду, стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.

При этом обмен Энрике на полузащитника Данило, который ранее обсуждали клубы, сейчас маловероятен, поскольку хавбек не хочет переезжать в Россию.

Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Санкт-Петербурга готов увеличить сумму предложения, чтобы попытаться убедить Данило.

  • Соглашение 25-летнего Луиса Энрике с петербуржцами рассчитано до конца 2028-го. Бразилец в прошлом сезоне в 34 матчах за «Зенит» забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
  • 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену. В этом году он провел за клуб 26 матчей, забил 10 голов, сделал 3 ассиста. Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: Antenados no Futebol
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Данило Энрике Луис
Комментарии (3)
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Semenycch
1785130884
Бразильские СМИ, тем кому можно хоть немного верить, пишут о том, что обмен Данило на Луиса Энрике полностью оговорен, но Данило ждет хорошего контракта из Европы и до окончания трансферного окна в Европе никуда, в смысле в Российский клуб, переходить не собирается. А вот после вполне вероятно! Трансферное окно в Европе закрывается 1 сентября. И для Ботафого и для Зенита и для Луиса Энрике этот трансфер очень выгоден.
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Semenycch
1785130971
Кстати, Дуглас Сантос и Луис Энрике собираются на следующий матч Зенита.
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Дубина
1785132268
Минус цыгана три еще притянут в помойку)))
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