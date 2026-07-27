Луис Энрике из «Зенита» договорился с бразильским клубом

Вингер «Зенита» Луис Энрике уже достиг соглашения с «Ботафого» о возвращении этим летом.
Одной из причин, почему игрок хочет покинуть российскую команду, стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.
При этом обмен Энрике на полузащитника Данило, который ранее обсуждали клубы, сейчас маловероятен, поскольку хавбек не хочет переезжать в Россию.
Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Санкт-Петербурга готов увеличить сумму предложения, чтобы попытаться убедить Данило.
- Соглашение 25-летнего Луиса Энрике с петербуржцами рассчитано до конца 2028-го. Бразилец в прошлом сезоне в 34 матчах за «Зенит» забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- 25-летний Данило на ЧМ-2026 сыграл в 4 матчах за сборную Бразилии, в каждом из которых выходил на замену. В этом году он провел за клуб 26 матчей, забил 10 голов, сделал 3 ассиста. Срок контракта бразильца с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: Antenados no Futebol