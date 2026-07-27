Луис Энрике из «Зенита» договорился с бразильским клубом

Вингер «Зенита» Луис Энрике уже достиг соглашения с «Ботафого» о возвращении этим летом.

Одной из причин, почему игрок хочет покинуть российскую команду, стало желание беременной жены футболиста вернуться в Бразилию.

При этом обмен Энрике на полузащитника Данило, который ранее обсуждали клубы, сейчас маловероятен, поскольку хавбек не хочет переезжать в Россию.

Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются, и клуб из Санкт-Петербурга готов увеличить сумму предложения, чтобы попытаться убедить Данило.