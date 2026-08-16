Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вратарский вопрос после матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).
– Вадим Ульянов выходит трижды кряду в стартовом составе из-за недавней голевой ошибки другого голкипера?
– Вадим и в том сезоне выдавал хорошие игры. Но нам иногда надо дать тем или иным футболистам передохнуть.
- Шелия допустил результативную ошибку во 2-м туре против «Спартака» (1:2).
- 37-летнией уроженец Москвы в «Ахмате» с 2020 года.
- Всю карьеру Гиорги проводит в России.
Источник: официальный сайт «Ахмата»