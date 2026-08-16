Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о критике в адрес голкипера Александра Максименко.

«Его сейчас обвиняют за [пропущенные] голы. Я вообще не знаю, где в этом сезоне Максименко ошибался. Он вообще не ошибался. Что к нему пристали? Причeм специалисты, болельщики кроют его.

Сейчас у них два хороших вратаря. Это тоже очень важно. Помазуну давать больше игровой практики, например, с аутсайдерами», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».