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  • Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко

Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко

16 августа, 10:27
9

Бывший спартаковец Александр Бубнов высказался о критике в адрес голкипера Александра Максименко.

«Его сейчас обвиняют за [пропущенные] голы. Я вообще не знаю, где в этом сезоне Максименко ошибался. Он вообще не ошибался. Что к нему пристали? Причeм специалисты, болельщики кроют его.

Сейчас у них два хороших вратаря. Это тоже очень важно. Помазуну давать больше игровой практики, например, с аутсайдерами», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 28-летний Максименко – воспитанник «Спартака».
  • Он всю карьеру проводит в московском клубе.
  • Голкипер пропустил 272 гола в 237 матчах в составе красно-белых.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр Бубнов Александр
Комментарии (9)
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1786866260
Забыть его промахи! Славная фамилия Максименко уже отмыта добела! Правда, другим футболистом.А сколько сегодня заглотит "Спартак"(или-нет), и степень его вины в пропущенных голах(или заслуга в спасениях),узнаем через 11 часов.Мой прогноз :успех "Спартака"-ничья 2-2.А чё, надо же двигаться вперёд, прогрессировать.Причём, наконец -в равных составах!!!
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lek!
1786868768
При всем уважении к Максименко , он часто ошибается . Если Спартак возьмет хорошего вратаря , Я уверен что они будут бороться за чемпионство .
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slavа0508
1786870645
Пингвин . тяжеловат . медлительный какой то ...
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VVM1964
1786871018
Проблема не в том, что Максименко ошибается, а в том, что он не выручает - лучше пусть бы раз ошибся, но потом 10 раз выручил команду, чем как в Краснодаре из 3 ударов 2 пропустил , причём далеко не безнадежных !!!...
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subbotaspartak
1786876529
Он вообще не ошибался.... Я понятно объясняю?...
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Александр-Балашов-google
1786984054
От Максименко вообще какой то нервяк, особенно когда ему пас отдают и он начинает несколько касаний делать. Да и не выручает частенько, помнится как Сергей Песьяков, такой же, что не удар, то гол. Зато против Спартака стоит как стена.
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