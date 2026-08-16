Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался по итогам матча 4-го тура РПЛ против «Факела» (1:0).
- Единственный гол с пенальти забил Иван Обляков.
- ЦСКА поднялся на второе место.
- Москвичи не брали чемпионство с 2016 года.
– Какой нападающий справился с поставленными задачами на матч лучше – Тамерлан Мусаев или Лусиано Гонду?
– Я бы не стал оценивать. Каждый делал свою работу. Тамерлан оттянул за спину очень много защитников, заставлял их двигаться. После этого вышел Лусиано и заработал тот пенальти, с которого мы забили гол.
Понятно, хотелось бы, чтобы они действовали острее и забивали мячи сами, это для них тоже важно. Но это командная работа – один измотал защитника, второй вышел и заработал пенальти. Поэтому они сегодня молодцы, спасибо им большое.
Источник: «Матч ТВ»