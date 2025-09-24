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Команды
Ахмат
Гиорги Шелия
€ 150 тыс
Гиорги Шелия
Ахмат
11 декабря 1988 (37)
#88 | Вратарь
190 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
16 августа
Орлов – о матче «Спартака» в Грозном: «Почему Ву не знал правил игры?»
4 августа
7
14 игроков РПЛ стали номинантами на премию «Джентельмен года»
2025.09.24 12:05
7
Акинфеев потерял единоличное лидерство в списке лучших вратарей-ассистентов в истории РПЛ
2025.08.31 14:49
2
Видео
Мелкадзе забил «Ростову» с передачи вратаря
2025.08.30 21:48
2
Названы 20 претендентов на приз имени Яшина
2025.06.26 13:58
1
Видео
Вратарь «Ахмата» предложил себя «Спартаку»
2025.03.31 11:55
1
Фото
Назван лучший игрок матча «Ахмат» – «Спартак»
2025.03.30 19:25
1
Фото
Назван голкипер, сделавший больше всего сейвов в первой части сезона РПЛ
2024.12.20 13:36
3
Видео
Шелия сел в запас после пропущенного гола от вратаря Лещука
2024.12.08 19:10
Видео
Голевой пас вратаря Шелии в матче «Ростов» – «Ахмат»
2024.10.26 21:03
16 номинантов на премию «Джентльмен года»-2024
2024.10.01 14:48
5
В «Ахмате» ответили на обвинения в затяжке времени в матче со «Спартаком»
2024.08.12 10:32
2
Фото
«Две «машины»: Шелия сделал фото с Овечкиным
2024.07.13 16:59
3
Шелия призвал возносить и благодарить Хвичу
2024.06.28 19:15
Видео
Шелия из «Ахмата» прокомментировал голевую ошибку в матче с «Динамо»
2024.03.09 23:26
2
Видео
Шелия раскрыл подробности конфликта с Соболевым
2024.03.05 13:49
2
Кафанов назвал вратарей, которых рассматривают для приглашения в сборную России
2024.01.06 15:29
1
Голкипер «Факела» определил лучших вратарей РПЛ
2023.10.24 11:13
Фото
Опубликована сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.09.04 13:03
«Ахмат» продлил контракт с основным вратарем
2023.07.03 20:45
Вратарь «Ахмата» Шелия назвал сборную, за которую мечтает играть: это не Россия
2023.05.30 08:42
1
Шелия ответил, какие нападающие из РПЛ его раздражают
2023.05.30 00:37
Вратарь «Ахмата» Шелия просил тренера перевести его на позицию полевого игрока
2023.05.27 09:59
Фото
Опубликована сборная 27-го тура РПЛ по версии WhoScored: полсостава из «Ахмата»
2023.05.15 11:11
2
РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока апреля
2023.05.03 11:54
2
Шелия ответил на упреки в затяжке времени в матче со «Спартаком»
2023.04.02 13:34
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Шелия назвал тройку лучших вратарей РПЛ
2022.10.24 11:09
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«Пари НН» забил «Ахмату» после ошибки вратаря Шелии
2022.09.10 20:44
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«Можешь меня заменить!». Стали известны подробности замены вратаря «Ахмата» в матче с ЦСКА
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