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    Опубликована сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 7-го тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Ахмата», «Оренбурга», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Динамо».

    Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

    Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»);

    Полузащитники: Антон Миранчук («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Иван Башич («Оренбург»), Муми Нгамале («Динамо»);

    Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).

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    Источник: WhoScored

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    04.09.2023 13:03
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