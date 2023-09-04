Опубликована сборная 7-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 7-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Ахмата», «Оренбурга», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Динамо».

Вратарь: Гиорги Шелия («Ахмат»);

Защитники: Арсен Адамов («Оренбург»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Лукас Оласа («Краснодар»);

Полузащитники: Антон Миранчук («Локомотив»), Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Иван Башич («Оренбург»), Муми Нгамале («Динамо»);

Нападающие: Артем Дзюба («Локомотив»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).