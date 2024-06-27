Шавло назвал сильнейшего игрока РПЛ – он не из «Зенита»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло высказался о скором возвращении Квинси Промеса в Россию.

– Я бы хотел возвращения Промеса. Возможно ли оно? Этими вопросами занимается руководство. Раз пошли об этом разговоры, значит, возвращение возможно.

– Многие эксперты говорят о том, что если Промес снова будет играть за «Спартак», это ударит по репутации клуба.

– У нас много экспертов, для которых Тедеско и Якин плохие тренеры. Только эти специалисты сборные тренируют, а наши нигде не работают. Первое впечатление всегда плохое. Надо посмотреть, в каком состоянии Промес. Квинси – лидер и по мастерству превосходит всех футболистов РПЛ. Он поможет «Спартаку».