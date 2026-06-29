Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата

Бывший футболист «Спартака» Квинси Промес по-прежнему находится в командном чате.
Об этом рассказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.
- Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.
- Суммарно он забил 114 голов и сделал 59 ассистов в 235 матчах.
- Квинси ранее был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- В июне прошлого года экс-спартаковца экстрадировали в Нидерланды после почти 1,5 лет пребывания в ОАЭ, где его допрашивали с мешком на голове.
- «Спартак» сейчас готовится к новому сезону, который стартует 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита» в Нижнем Новгороде.
Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова