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Квинси Промес
Квинси Промес
Завершил карьеру
4 января 1992 (34)
#10 | Полузащитник
174 см | 70 кг
Нидерланды | Суринам
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Публикации
Игроки «Спартака» отказались удалять Промеса из командного чата
29 июня
9
Суд отказал Промесу в проведении психиатрической экспертизы
16 июня
4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы
12 июня
8
Прокуратура озвучила, сколько Промес заработал на контрабанде наркотиков
29 мая
32
Бонгонда навещал Промеса в тюрьме: «Квинси всегда интересовался делами тех, кого знает в «Спартаке»
27 мая
4
Назван виновный в отправке Промеса в тюрьму
11 мая
15
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
28 апреля
14
Зобнин составил тройку игроков, которых вернул бы в «Спартак»
18 апреля
10
Мостовой сравнил Барко и Промеса
7 апреля
3
Топ-3 лучших легионеров в истории РПЛ по версии Шалимова
30 марта
1
Назван лучший игрок «Спартака» со времен Промеса
28 марта
21
Апелляционный суд Амстердама принял решение по Промесу
19 марта
6
Промес признался в совершении преступления
17 марта
26
В Нидерландах назначили даты судебных слушаний по делу Промеса
13 марта
3
Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»
28 февраля
6
Хлусевич выбрал самого сложного соперника и лучшего партнера по команде
26 февраля
Видео
Зобнин оригинально выбрал сильнейшего соперника в карьере
12 февраля
«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения
4 января
3
Тарпищев усомнился в любви Промеса к России
2 января
4
Символическая сборная «Спартака» за последние 25 лет
2025.12.27 09:05
4
Комбаров обнаружил в «Спартаке» игрока, похожего на Промеса
2025.12.24 15:26
8
Глушаков назвал главного таланта, с которым он играл
2025.12.22 23:48
4
Промес сделал заявление о возвращении в профессиональный футбол
2025.12.18 20:20
1
Новое решение суда по Промесу
2025.12.18 15:31
1
Орлов осудил болельщиков «Спартака» за любовь к Промесу
2025.12.16 19:30
15
Зобнин раскрыл значение Промеса для «Спартака»
2025.11.22 10:16
5
Суд вынес решение по апелляции Промеса
2025.10.01 14:14
6
Дмитриев назвал лучшего игрока «Спартака» в 21-м веке
2025.09.09 22:32
5
В «Спартаке» подтвердили, что больше не помогают Промесу
2025.07.28 00:35
2
Абаскаль высказался о ситуации с Промесом: «Надеюсь, с ним все в порядке»
2025.07.21 14:30
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