«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

Сегодня, 4 января, экс-вингеру «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 34 года.

Московский клуб поздравил бывшего игрока, выступавшего в РПЛ с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год.

«🎂 Квинси Промесу – 34! Сегодня день рождения празднует один из самых ярких игроков в истории «Спартака», автор 114 голов в 235 матчах за «красно-белых» и обладатель всех возможных трофеев в России 🏆 С праздником, Антоха! 🥳» – говорится в публикации в телеграм-канале «Спартака».