«Рубин» задал конкретный вопрос Карпину

Пресс-служба «Рубина» отреагировала на расширенный список сборной России на мартовские матчи. В нем не оказалось ни одного представителя казанцев.
«Рубин» задал соответствующий вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
- Впервые за сборную России могут сыграть 18-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Данилов, 28-летний форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе, 26-летний полузащитник «Локомотива» Александр Руденко, 21-летний полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев и 25-летний полузащитник «Балтики» Максим Петров.
- Сборная России проведет матч с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а 31 марта сыграет с Мали в Санкт-Петербурге.
- Россия с 2022 года отстранена от международного футбола.
