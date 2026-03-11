Давыдов прокомментировал слова Дзюбы о возвращении в «Спартак»

Бывший спартаковец Денис Давыдов высказался о желании Артема Дзюбы вернуться в клуб.
– Как вы отреагировали на слова Дзюбы, что он готов вернуться в «Спартак»? Он бы пригодился красно-белым?
– Артем – победитель по духу. Поэтому он хуже бы точно не сделал. В какой роли я его вижу? И как игрока, и как менеджера. В роли тренера пока вряд ли.
- Артем – воспитанник красно-белых. Он был в московском клубе с 2006 по 2015 год.
- Со «Спартаком» Дзюба трижды становился серебряным призером чемпионата России.
- После истечения контракта нападающий ушел в «Зенит».
- У 37-летнего игрока контракт с «Акроном» до лета. Потом, вероятно, он завершит карьеру.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
