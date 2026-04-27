Инсайдер раскрыл, что будет с 40-летним Акинфеевым дальше

Журналист, болельщик ЦСКА Максим Квятковский прокомментировал проблемы со здоровьем у вратаря Игоря Акинфеева.
«Общался с капитаном, пожелал здоровья. В следующем сезоне сыграет и напомнит, кто лучший
Славе Торопу уверенной игры в майских матчах. Соперники сильные, работы будет много. Пожелал Славе держать уровень позавчерашнего матча в Казани», – написал Квятковский.
- Капитан армейцев из-за травмы не играет с 4 апреля.
- 40-летний футболист всю карьеру провел в ЦСКА.
- Его контракт истекает через два месяца.
Источник: телеграм-канал Максима Квятковского