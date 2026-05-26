В «Спартаке» рассказали о планах на летнее окно

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о планах на будущее.

– Какие цели на следующий сезон?

– Конечно же, борьба за золото. Вне всякого сомнения. Потому что очень странно было бы, остановившись в шаге от бронзы и завоевав Кубок, мечтать о чем-то меньшем. Конечно же, борьба за золото. Мы будем точечно усиливать команду, мы будем бороться за золото.

– Точечно – могли бы конкретизировать: в каждую линию новички?

– Давайте так – не хотел бы залезать в зону ответственности спортивного директора, есть направления, которые надо усилить. Даже во время игры в финале это можно было заметить. Но это не будет массовое усиление.