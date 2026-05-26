Карпин не взял Тюкавина в Египет

Константин Тюкавин, нападающий московского «Динамо», не полетел в составе сборной России на товарищеский матч с Египтом.
Тренерский штаб национальной команды решил не задействовать форварда в игре, которая пройдет в Каире 28 мая. При этом Тюкавин останется в расположении сборной и примет участие в двух других встречах.
- Матч Египет – Россия состоится в четверг, 28 мая, и начнется в 21:00 по московскому времени.
- Россия также проведет матчи с Буркина-Фасо (5 июня, Волгоград) и Тринидадом и Тобаго (9 июня, Калининград).
- Именно в этих играх тренерский штаб рассчитывает на 22-летнего форварда «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»