Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию

Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию

Сегодня, 16:49
1

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как удалось уговорить игрока системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова выступать за сборную России.

«Нобель Арустамян убедил Ибрагимова выступать за Россию, а не Англию: в прошлом году Арустамян летал в Манчестер на интервью с 18-летним игроком и подружился с его семьей.

Нобелитто организовал телефонный звонок между Ибрагимовым и Карпиным. Тогда парень сказал тренеру, что хочет играть вместе с нашими парнями.

Уже в мае Ибрагимова приглашали в сборную Англии-U20, но уроженец Дагестана отказался от этого предложения и выбрал Россию. Спасибо Нобелю за то, что повлиял на его выбор.

При этом Амир не настроен уезжать в РПЛ. Его цель – закрепиться в «МЮ» и выступать в АПЛ. Шансы на это есть, ведь россиянин капитанит в дьявольской молодежке», – написал источник.

  • В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
  • Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
  • Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15. Поучаствовав в товарищеских матчах за Россию, у Амира не пропадет возможность играть за взрослую Англию.

Еще по теме:
«О, футболистик!»: Карпин встретил игрока «МЮ» на тренировке сборной России
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России 3
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов поделился эмоциями от приглашения в сборную России 7
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Россия Ибрагимов Амир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1779804693
ну он ничем не рискует пока что. товарняки не влияют на смену сборной, зато домой на халяву скатался.
Ответить
Главные новости
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:53
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
6
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
4
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
2
Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию
16:49
1
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
31
Обращение Зобнина к фанатам «Спартака» после взятого Кубка
15:15
7
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
2
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Все новости
Все новости
Видео«О, футболистик!»: Карпин встретил игрока «МЮ» на тренировке сборной России
14:33
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов поделился эмоциями от приглашения в сборную России
10:50
7
Видео«Hello everyone»: игрок «Манчестер Юнайтед» прибыл в сборную России
08:20
1
Фото«Матч ТВ» анонсировал матчи сборной России: «Уже ждем 🤩, до ЧМ будет чем заняться 🔥»
Вчера, 12:38
3
Новое заявление Дюкова о снятии бана с российского футбола
24 мая
2
ФотоДивеев – о сборной России: «Всех зенитовцев можно узнать по хорошему настроению 😁💙»
24 мая
3
В сборной России замена форварда
23 мая
5
Карпин объявил причины отсутствия Сафонова и Соболева в составе сборной России
18 мая
5
Соболев не вошел в итоговый состав сборной России на матчи в мае-июне
18 мая
6
Африканская сборная хочет еще раз сыграть с Россией
12 мая
В расширенный состав сборной России попал игрок «Манчестер Юнайтед»
12 мая
5
Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России
11 мая
10
Аршавин оценил перспективы возвращения России к официальным матчам
4 мая
ФотоОбъявлены 3 соперника сборной России на ближайшие матчи
27 апреля
22
Салах сыграет за Египет против сборной России
24 апреля
16
Сборная России может сыграть с участником ЧМ-2026
21 апреля
Игроков сборной России предложили разогнать
14 апреля
14
Сборная Португалии не сыграет с Россией: известна причина
13 апреля
14
29-я сборная мира может сыграть с Россией в июне
12 апреля
8
Стало известно, сколько билетов на матч Россия – Мали раздали бесплатно
10 апреля
5
Карпин оценил шансы на вызов Соболева в сборную России
9 апреля
8
Быстров предложил России соперника для Кубка неудачников
3 апреля
2
Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова
3 апреля
2
Шомуродов ответил, способна ли сборная Узбекистана победить Россию
3 апреля
2
ВидеоМбаппе отобрал капитанскую повязку сборной Франции у Канте в день его 35-летия
2 апреля
8
Юран оценил мартовские матчи сборной России
2 апреля
1
Орлов: «Лишь один игрок сборной России соответствовал международному уровню в матче с Мали»
1 апреля
5
Мостовой прокомментировал ничью в матче Россия – Мали
1 апреля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 