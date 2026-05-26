Стало известно, кто уговорил игрока «МЮ» выступать за Россию

Инсайдер Иван Карпов рассказал, как удалось уговорить игрока системы «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова выступать за сборную России.
«Нобель Арустамян убедил Ибрагимова выступать за Россию, а не Англию: в прошлом году Арустамян летал в Манчестер на интервью с 18-летним игроком и подружился с его семьей.
Нобелитто организовал телефонный звонок между Ибрагимовым и Карпиным. Тогда парень сказал тренеру, что хочет играть вместе с нашими парнями.
Уже в мае Ибрагимова приглашали в сборную Англии-U20, но уроженец Дагестана отказался от этого предложения и выбрал Россию. Спасибо Нобелю за то, что повлиял на его выбор.
При этом Амир не настроен уезжать в РПЛ. Его цель – закрепиться в «МЮ» и выступать в АПЛ. Шансы на это есть, ведь россиянин капитанит в дьявольской молодежке», – написал источник.
- В окончательной заявке российской сборной 32 футболиста.
- Команда Валерия Карпина 28 мая сыграет против Египта в Каире, 5 июня – с Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде.
- Ибрагимов пока играл только за юношеские и молодежную команды «МЮ». На его счету 2 матча и 1 гол за сборную Англии U16 и 1 игра за сборную Англии U15. Поучаствовав в товарищеских матчах за Россию, у Амира не пропадет возможность играть за взрослую Англию.