Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о грубой ошибке Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

Вратарь «ПСЖ» вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.

– Почему Сафонов пропустил этот гол с Никарагуа?

– У меня впечатление, что он просто не ожидал, что удар пойдет со свалом – по сути, игрок Никарагуа попал не туда, куда целился. Такое бывает.

Настораживает, что Матвей пропустил второй такой мяч подряд – до этого было с Перу.

С другой стороны, более важно, что в играх высочайшего уровня, в Лиге чемпионов за «ПСЖ», он играет очень стабильно.