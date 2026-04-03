Шалимов прокомментировал голевую ошибку Сафонова

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о грубой ошибке Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).
Вратарь «ПСЖ» вышел в стартовом составе с капитанской повязкой, пропустил курьезный гол на 16-й минуте и был заменен в середине второго тайма.
– Почему Сафонов пропустил этот гол с Никарагуа?
– У меня впечатление, что он просто не ожидал, что удар пойдет со свалом – по сути, игрок Никарагуа попал не туда, куда целился. Такое бывает.
Настораживает, что Матвей пропустил второй такой мяч подряд – до этого было с Перу.
С другой стороны, более важно, что в играх высочайшего уровня, в Лиге чемпионов за «ПСЖ», он играет очень стабильно.
- Матвей проводит второй сезон в «ПСЖ».
- Он отыграл в стартовом составе 12 матчей подряд, беспрерывно выходя на поле с 28 января.
- Всего на счету Сафонова 14 сухих матчей из 33.
- Российский голкипер – действующий победитель Лиги чемпионов.
Источник: «РБ Спорт»