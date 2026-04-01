Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт высоко оценил уровень сборной России после очной товарищеской встречи.

Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.

Россия и Мали сыграли впервые.

На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.

У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«У России очень сильная команда. Одна из лучших в Европе. Думаю, входит в топ-8.

Россияне заслуживают играть на чемпионатах мира. Надеюсь, в будущем Россия сможет участвовать в квалификации.

Сегодня соперник играл в хороший футбол, двигал мяч. Но у нас очень организованная команда, поэтому Россия не смогла создать по-настоящему голевые шансы», – сказал Сентфьетт.