Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - Спартак РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 лучших в Европе»

1 апреля, 01:40
12

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт высоко оценил уровень сборной России после очной товарищеской встречи.

  • Результат матча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге – ничья 0:0.
  • Россия и Мали сыграли впервые.
  • На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не реализовал пенальти – он пробил выше ворот.
  • У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех играх.

«У России очень сильная команда. Одна из лучших в Европе. Думаю, входит в топ-8.

Россияне заслуживают играть на чемпионатах мира. Надеюсь, в будущем Россия сможет участвовать в квалификации.

Сегодня соперник играл в хороший футбол, двигал мяч. Но у нас очень организованная команда, поэтому Россия не смогла создать по-настоящему голевые шансы», – сказал Сентфьетт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Мали Россия Сентфьетт Том
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Damir07
1775013222
Интересно сколько топ команд знает этот тренер хотя бы в живую где то видел И интересно сколько ему заплатили за такие фантастические мысли сказать журналисту
Ответить
evgen64
1775015195
Тренер Мали: «Сборная России входит в топ-8 в Европе, которым мы не проиграли»
Ответить
subbotaspartak
1775016334
Басня: За что он хвалит петуха? За то, что съехала кукушка...
Ответить
АртурZaСМ
1775016524
Правильно входит в ТОП 8, но он же не сказал в ТОП 8 чего, так что ноль вопросов к нему...
Ответить
biber.ru
1775019289
Интеллигентный чувак на расслабоне, со щедрыми чаевыми, льстиво похвалил хозяев.
Ответить
jerry093
1775019827
смех жириновского
Ответить
Юбиляр
1775028434
В мире уже изучили наш менталитет - необузданную тягу к лести и неприятие чужого критического ! Гыгыгы
Ответить
Юбиляр
1775028524
"Нынешнюю сборную России признали слабейшей в истории" - вот это более справедливая оценка !...
Ответить
k611
1775034435
Ой не надо, а то наши "футболеры" поверят в это...
Ответить
Plyash
1775038982
А что это тренер сб.Мали обкуренный пришёл на стадион ? Засчитать техническое поражение .
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 