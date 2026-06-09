После матча сборной России в Калининграде прозвучала песня «Гудбай, Америка»

На «Ростех Арене» в Калининграде исполнили знаменитую песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка»,.
Это произошло по окончании товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
Песню исполнил детский хор «Радость» ДМШ имени Рейнгольда Глиера.
В это же время на экранах стадиона показывали видеоряд с моментами выступления сборной России.
- Россия выиграла со счетом 3:0.
- Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
Источник: «Бомбардир»