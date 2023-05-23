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Балтика
Мингиян Бевеев
€ 1,80 млн
Мингиян Бевеев
Балтика
30 ноября 1995 (30), Элиста
#22 | Защитник
182 см | 74 кг
Россия
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21 апреля
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Бевеев оценил строгость Талалаева и Карпина
27 марта
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25 марта
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21 марта
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15 марта
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23 января
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20 января
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Защитник сборной России – о зимнем отпуске: «Поплавал с акулами»
16 января
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2025.11.30 17:53
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2025.11.16 14:13
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2025.11.16 00:12
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