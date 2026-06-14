Игрок «Балтики» – об эмоциональности Талалаева: «Было бы неприятно, если бы знал его один день»

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев высказался о работе с главным тренером Андреем Талалаевым.

– Для тебя Талалаев – главный тренер твоей карьеры?

– При нем я попал в сборную и сделал большой рывок в плане футбола. Есть много специалистов, которые привнесли в мою карьеру какие‑то детали.

Не скажу, что Талалаев главный тренер в моей карьере, это было бы обидно для других, но, конечно же, Андрей Викторович внес большой вклад в мою футбольную карьеру.

– Тебе не мешает его где‑то излишняя эмоциональность?

– Если бы я знал его один день – было бы неприятно. Я знаю его год, поэтому все нормально.