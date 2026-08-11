Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»

«Спартак» активизировал работу по поиску на трансферном рынке нового вингера.
Клуб готов выделить серьeзные средства на усиление этой позиции и рассматривает несколько кандидатов.
Среди них есть игрок «Пафоса» Жоау Коррейя. При этом он сейчас не является приоритетным вариантом для «Спартака».
- 29-летний Коррейя в этом сезоне провел за кипрский клуб 1 матч, забил 1 гол. На его счету в 86 играх за «Пафос» 23 забитых мяча и 13 ассистов.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока, проведшего 4 матча за сборную Кабо-Верде, в 1,3 миллиона евро.
- Срок контракта Коррейя с «Пафосом» рассчитан до конца мая 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»