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  • Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»

Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»

11 августа, 09:08
12

«Спартак» активизировал работу по поиску на трансферном рынке нового вингера.

Клуб готов выделить серьeзные средства на усиление этой позиции и рассматривает несколько кандидатов.

Среди них есть игрок «Пафоса» Жоау Коррейя. При этом он сейчас не является приоритетным вариантом для «Спартака».

  • 29-летний Коррейя в этом сезоне провел за кипрский клуб 1 матч, забил 1 гол. На его счету в 86 играх за «Пафос» 23 забитых мяча и 13 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока, проведшего 4 матча за сборную Кабо-Верде, в 1,3 миллиона евро.
  • Срок контракта Коррейя с «Пафосом» рассчитан до конца мая 2028 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Коррейя Жоау
Комментарии (12)
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NewLife
1786433004
На кой хрен ?
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alefreddy
1786433193
а своих куда девать?
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ScarlettOgusania
1786433615
лучше Брайана Родригеса из мексиканской Америки привезти, на ЧМ-26 играл, чем этот пенсионный отстой из Пафоса, лишь знакомство с Карседо может гарантированно сделать его миллионером...🤬
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ТяжелаяАртиллерия
1786434323
Комментарий скрыт модератором
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anatolich72
1786436970
Вратарь как воздух нужен!!!!!!
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timon2401
1786440853
Вот нах… Вратаря ищите!!!! И защитников крайних (Парада есть, но играет Зобнин). Жедсон тоже в полузащите интереснее, нежели чем с краю.
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Литейный 4 (returned)
1786441425
Ну Пафос это конечно гранд с топ игроками. В свинарню в самый раз сгодятся! Гыгыгы
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Бумбраш
1786449619
Выделить серьезные средства.. это купить игрока за 1.3ляма??? Афтрар статьи очень туповат
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Галина Бронемясова
1786450170
пафос - это побратим "родины", у них один владелец. да и карседо взяли именно из пафоса, так что ясен пень, почему рыщут там в поисках проверенных игроков. станкович тем же самым занимался. например, затащил в тарасятник зулуса абену, с которым был знаком по ференцварошу, и которого потом еле сбагрили. позор! очередные грабли! ничему жизнь не учит)
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