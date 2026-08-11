Известен один из кандидатов на позицию вингера в «Спартаке»

«Спартак» активизировал работу по поиску на трансферном рынке нового вингера.

Клуб готов выделить серьeзные средства на усиление этой позиции и рассматривает несколько кандидатов.

Среди них есть игрок «Пафоса» Жоау Коррейя. При этом он сейчас не является приоритетным вариантом для «Спартака».