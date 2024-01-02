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Футбол онлайн - Кипр. Первый Дивизион

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Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 24 тур Таблица
Сегодня, 18:00
Пафос
- : -
Этникос
Не начался
П1
1.23
Х
6.3
П2
12
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Сегодня, 19:00
Арис
- : -
Кармиотисса
Не начался
П1
1.17
Х
7.6
П2
15
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Сегодня, 20:00
АЕК
- : -
Аполлон
Не начался
П1
1.78
Х
3.65
П2
4.6
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Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 24 тур Таблица
11 февраля, 18:00
Докса Катокопиас
- : -
Неа Саламис Фамагуста
Не начался
П1
3.7
Х
3.75
П2
1.95
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11 февраля, 20:00
АЕЛ
- : -
АПОЭЛ
Не начался
П1
5.8
Х
4.5
П2
1.52
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Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица
13 февраля, 20:00
Отеллос Афиену
- : -
Пафос
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица
14 февраля, 20:00
Этникос
- : -
Омония
Не начался
14 февраля, 20:00
Анортосис
- : -
Аполлон
Не начался
14 февраля, 20:00
АЕЛ
- : -
АЕК
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица
15 февраля, 18:00
Кармиотисса
- : -
Докса Катокопиас
Не начался
15 февраля, 20:00
Неа Саламис Фамагуста
- : -
АЕЗ Закакиу
Не начался
15 февраля, 21:00
АПОЭЛ
- : -
Арис
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 22 тур Таблица
21 февраля, 20:00
АЕЗ Закакиу
- : -
Анортосис
Не начался
П1
7.4
Х
4.8
П2
1.4
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Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 26 тур Таблица
24 февраля, 00:00
Аполлон
- : -
Этникос
Не начался
24 февраля, 00:00
Омония
- : -
Отеллос Афиену
Не начался
24 февраля, 00:00
Пафос
- : -
Неа Саламис Фамагуста
Не начался
24 февраля, 00:00
АЕЗ Закакиу
- : -
Кармиотисса
Не начался
24 февраля, 00:00
Докса Катокопиас
- : -
АПОЭЛ
Не начался
24 февраля, 00:00
АЕК
- : -
Анортосис
Не начался
24 февраля, 00:00
Арис
- : -
АЕЛ
Не начался
Россия
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