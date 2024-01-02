январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 24 тур
Пафос
- : -
Этникос
Не начался
Арис
- : -
Кармиотисса
Не начался
АЕК
- : -
Аполлон
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 24 тур
Докса Катокопиас
- : -
Неа Саламис Фамагуста
Не начался
АЕЛ
- : -
АПОЭЛ
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур
Отеллос Афиену
- : -
Пафос
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур
Этникос
- : -
Омония
Не начался
Анортосис
- : -
Аполлон
Не начался
АЕЛ
- : -
АЕК
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур
Кармиотисса
- : -
Докса Катокопиас
Не начался
Неа Саламис Фамагуста
- : -
АЕЗ Закакиу
Не начался
АПОЭЛ
- : -
Арис
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 22 тур
АЕЗ Закакиу
- : -
Анортосис
Не начался
Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 26 тур
Аполлон
- : -
Этникос
Не начался
Омония
- : -
Отеллос Афиену
Не начался
Пафос
- : -
Неа Саламис Фамагуста
Не начался
АЕЗ Закакиу
- : -
Кармиотисса
Не начался
Докса Катокопиас
- : -
АПОЭЛ
Не начался
АЕК
- : -
Анортосис
Не начался
Арис
- : -
АЕЛ
Не начался