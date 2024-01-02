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Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица Отеллос Афиену - : - Пафос Не начался

Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица Этникос - : - Омония Не начался Анортосис - : - Аполлон Не начался АЕЛ - : - АЕК Не начался

Кипр. Первый Дивизион (2023/2024). 25 тур Таблица Кармиотисса - : - Докса Катокопиас Не начался Неа Саламис Фамагуста - : - АЕЗ Закакиу Не начался АПОЭЛ - : - Арис Не начался