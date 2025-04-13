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Кипр. Первый дивизион
Команды
Аполлон
€ 10 млн
Аполлон
Лимассол
Кипр. Первый дивизион
Стадион:
Цирио
Сайт:
http://www.apollon.com.cy/apollon/index.php
Тренер:
Эрнан Лосада
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«Аполлон» – «Бранн»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
10 августа
Трансляция
«Бранн» – «Аполлон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 августа 2026
5 августа
«Бранн» – «Аполлон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
4 августа
«Аполлон» – «Дила»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Гол Кокорина принес «Арису» победу в «Дерби богов»
2025.04.13 21:08
3
Видео
Кокорин забил плечом в «дерби богов»
2025.01.07 22:08
38-летний Вальбуэна определился с новым клубом
2023.07.27 08:45
1
«Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова
2023.02.09 23:32
1
Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра
2023.01.23 22:35
«Арис» победил «Аполлон» (3:1), у Кокорина дебютный дубль на Кипре
2023.01.23 19:57
Видео
Кокорин забил в дерби с «Аполлоном». Это его шестой мяч на Кипре
2023.01.23 18:44
1
Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в дерби с «Аполлоном»
2022.10.18 16:39
Кокорин забил 3-й гол за «Арис» в 6-м матче
2022.10.17 21:12
1
Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
2022.09.09 00:20
Кокорин близок переходу в кипрский «Аполлон» (Николо Скира)
2022.08.30 19:59
1
У Кокорина появилось еще одно предложение из Кипра
2022.08.30 16:23
6
Фото
«Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов
2022.08.02 14:23
3
Колумбийский футболист может подать в суд на «Уфу»
2022.07.14 18:58
5
Видео
УЕФА запустил голосование на лучший гол сезона-2018/19. В списке – Месси, Роналду, Нани и Педро
2019.07.26 18:40
3
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
Видео
Два гола «Краснодара» вошли в десятку лучших мячей сезона Лиги Европы-2018/19
2019.06.03 01:50
7
Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты
2018.12.13 23:08
1
«Айнтрахт» стал первым немецким клубом, забившим 15 голов в 5 играх Лиги Европы
2018.11.30 07:43
63
Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы
2018.11.09 15:58
3
Лига Европы. «Эвертон» разгромил «Аполлон», «Аталанта» обыграла «Лион»
2017.12.07 23:17
Лига Европы. «Эвертон» пропустил пять мячей от «Аталанты», «Лион» разгромил «Аполлон»
2017.11.24 01:00
1
Лига Европы. «Лион» разгромил «Эвертон»
2017.11.02 23:01
2
Лига Европы. «Эвертон» упустил ничью в матче с «Лионом», «Аталанта» обыграла «Аполлон»
2017.10.20 00:10
1
Лига Европы. «Эвертон» не справился с кипрским соперником, «Лион» и «Аталанта» обменялись голами
2017.09.29 00:08
Лига Европы. «Эвертон» с разгромом проиграл «Аталанте», «Лион» не справился с «Аполлоном»
2017.09.14 21:52
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У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
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