- 9 февраля
- 23:32 «Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова 1
- 23 января
- 22:35 Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра
- 19:57 «Арис» победил «Аполлон» (3:1), у Кокорина дебютный дубль на Кипре 2
- 18:44 Видео Кокорин забил в дерби с «Аполлоном». Это его шестой мяч на Кипре 1
- 18 октября 2022
- 16:39 Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в дерби с «Аполлоном»
- 17 октября 2022
- 21:12 Кокорин забил 3-й гол за «Арис» в 6-м матче 1
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 30 августа 2022
- 19:59 Кокорин близок переходу в кипрский «Аполлон» (Николо Скира) 1
- 16:23 У Кокорина появилось еще одно предложение из Кипра 6
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 14 июля 2022
- 18:58 Колумбийский футболист может подать в суд на «Уфу» 5
- 26 июля 2019
- 18:40 Видео УЕФА запустил голосование на лучший гол сезона-2018/19. В списке – Месси, Роналду, Нани и Педро 3
- 29 июня 2019
- 20:06 Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
- 3 июня 2019
- 01:50 Видео Два гола «Краснодара» вошли в десятку лучших мячей сезона Лиги Европы-2018/19 7
- 13 декабря 2018
- 23:08 Лига Европы. «Динамо» и «Лацио» вышли в плей-офф, «Бешикташ» – нет; другие результаты 1
- 30 ноября 2018
- 07:43 «Айнтрахт» стал первым немецким клубом, забившим 15 голов в 5 играх Лиги Европы 63
- 9 ноября 2018
- 15:58 Полузащитник «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы 3
- 7 декабря 2017
- 23:17 Лига Европы. «Эвертон» разгромил «Аполлон», «Аталанта» обыграла «Лион»
- 24 ноября 2017
- 01:00 Лига Европы. «Эвертон» пропустил пять мячей от «Аталанты», «Лион» разгромил «Аполлон» 1
- 2 ноября 2017
- 23:01 Лига Европы. «Лион» разгромил «Эвертон» 2
- 20 октября 2017
- 00:10 Лига Европы. «Эвертон» упустил ничью в матче с «Лионом», «Аталанта» обыграла «Аполлон» 1
- 29 сентября 2017
- 00:08 Лига Европы. «Эвертон» не справился с кипрским соперником, «Лион» и «Аталанта» обменялись голами
- 14 сентября 2017
- 21:52 Лига Европы. «Эвертон» с разгромом проиграл «Аталанте», «Лион» не справился с «Аполлоном» 5
- 6 августа 2015
- 21:31 Лига Европы. «Габала» обыгрывает «Аполлон» 1