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    УЕФА запустил голосование на лучший гол сезона-2018/19. В списке – Месси, Роналду, Нани и Педро

    УЕФА запустил опрос среди болельщиков на лучший гол сезона-2018/19.

    Для голосования были отобраны 10 мячей, забитые во всех турнирах под эгидой УЕФА.

    В список номинантов вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Данилу Перейра (сборная Португалии), Давид Фопала («Аполлон»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Исмаила Сарр («Ренн»), Иван Ракитич («Барселона»), Катерина Свиткова (женская команда пражской «Славии»), Лионель Месси («Барселона»), Нани («Спортинг»), Педро («Челси»).

    Итоги голосования будут подведены 9 августа.

    ВИДЕО

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10059

      Garrincha58 23 минуты назад

      лучший гол прошлого года это гол Ливерпуля в ворота Барсы с розыгрыша углового такое увидишь раз в сто лет, а все остальные в девятки с лёта через себя такие залетают каждый месяц

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