УЕФА запустил голосование на лучший гол сезона-2018/19. В списке – Месси, Роналду, Нани и Педро

УЕФА запустил опрос среди болельщиков на лучший гол сезона-2018/19.

Для голосования были отобраны 10 мячей, забитые во всех турнирах под эгидой УЕФА.

В список номинантов вошли Криштиану Роналду («Ювентус»), Данилу Перейра (сборная Португалии), Давид Фопала («Аполлон»), Энцо Мийо (сборная Франции U17), Исмаила Сарр («Ренн»), Иван Ракитич («Барселона»), Катерина Свиткова (женская команда пражской «Славии»), Лионель Месси («Барселона»), Нани («Спортинг»), Педро («Челси»).

Итоги голосования будут подведены 9 августа.

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