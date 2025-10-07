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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Актобе
Нани
€ 100 тыс
Нани
Актобе
17 ноября 1986 (39), Прая
#17 | Нападающий
177 см | 69 кг
Португалия | Кабо-Верде
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Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Видео
Нани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»
8 марта
Тренер «Актобе» честно рассказал о форме Нани, не игравшего почти 1,5 года
17 февраля
Нани подписал контракт с «Актобе»
25 января
Видео
Нани и экс-спартаковец Мозес прибыли в Казахстан для подписания контрактов
24 января
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
24 января
1
Раскрыта зарплата Нани в Казахстане
23 января
3
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова
20 января
1
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»
19 января
2
Канчельскис оценил переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Реакция Мостового на переход Нани в клуб из Казахстана
18 января
Легенда «Манчестер Юнайтед» возобновит карьеру в клубе из Казахстана
18 января
2
«Сам не очень разбирается»: президент Медиалиги улучил Соловьева в неосведомленности
2025.10.07 21:39
2
Соловьев снова высказался о Нани в Медиалиге: «Ох, как не хватает СМЕРШа»
2025.09.30 18:44
14
Стало известно, в какую сумму обошелся приезд Нани на матч в Россию
2025.09.17 12:15
1
Медиалига запланировала приглашение Соловьева
2025.09.16 16:33
2
Нани назвал «великим человеком» экс-футболиста сборной России: «Удивил меня с приятной стороны»
2025.09.15 23:23
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Нани ответил, какие блюда русской кухни ему понравились
2025.09.15 18:50
Нани объяснил, почему не перешел в «Зенит»: «Я реально хотел»
2025.09.15 17:00
3
Дмитрий Егоров ответил на претензии Соловьева из-за приглашения Нани
2025.09.15 16:00
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2025.09.15 13:45
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