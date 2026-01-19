Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе Нани в «Актобе».

Ранее стало известно, что 39-летний португалец согласовал контракт с казахстанским клубом.

«Актобе» также подпишет Миралема Пьянича и хочет приобрести Федора Смолова и Томаса Мюллера.

«Я дружу с Казахстаном, поэтому если Нани сделает «Актобе» сильнее, буду только счастлив. Казахстанский спорт на подъеме, нужны не просто громкие имена, но и хорошие спортсмены.

Если Нани пригодится и будет играть как в былые годы, то у «Актобе» все будет хорошо», – сказал Губерниев.