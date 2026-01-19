Введите ваш ник на сайте
Губерниев отреагировал на переход Нани в «Актобе»

19 января, 13:35
2

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возможном переходе Нани в «Актобе».

  • Ранее стало известно, что 39-летний португалец согласовал контракт с казахстанским клубом.
  • «Актобе» также подпишет Миралема Пьянича и хочет приобрести Федора Смолова и Томаса Мюллера.

«Я дружу с Казахстаном, поэтому если Нани сделает «Актобе» сильнее, буду только счастлив. Казахстанский спорт на подъеме, нужны не просто громкие имена, но и хорошие спортсмены.

Если Нани пригодится и будет играть как в былые годы, то у «Актобе» все будет хорошо», – сказал Губерниев.

Еще по теме:
Агент Пьянича ответил, перейдет ли игрок в «Актобе»
В «Актобе» отреагировали на новость о подписании Нани, Пьянича, Мюллера и Смолова 1
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – клуб также хочет подписать Смолова и Мюллера 16
Источник: «Спорт-Экспресс»
Казахстан. Премьер-лига Актобе Нани Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768819884
А Казахстан с тобой дружит? если даже россияне не дружат с тобой!))) Пёс губастый
Ответить
Все новости
