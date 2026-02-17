Тренер «Актобе» честно рассказал о форме Нани, не игравшего почти 1,5 года

Главный тренер «Актобе» Николай Костов признал, что звездный новичок команды Нани находится в плохой физической форме.
39-летний португалец не играл на профессиональном уровне с 1 ноября 2024 года.
– Все знают, кто такой Нани. Я рад, что он здесь с нами. Он профессионал, но, к сожалению, не готов физически. Работает по индивидуальному плану, может быть, примет участие в товарищеских играх.
– Есть мнение, что переход Нани – маркетинговый проект. Собираетесь использовать его в течение сезона как игрока, а не как коммерцию?
– Он таким не будет, Нани – серьезный человек. Он настоящий профессионал. Молодые игроки смотрят на него. Когда он наберет форму и будет готов, он усилит идеи нашей команды.
– То есть Нани не будет просто отбывать номер?
– Нет, не будет. Нани должен адаптироваться к казахстанскому футболу, полю, болельщикам. Поздравляю болельщиков с тем, что они будут следить за его игрой.
- Нани побеждал на чемпионате Европы-2016 в сборной Португалии.
- В составе «Манчестер Юнайтед» он по 1 разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, по 4 – чемпионат и Суперкубок Англии, 2 раза – Кубок английской лиги.
- В составе «Спортинга» вингер 3 раза побеждал в Кубке Португалии и 1 раз – в Кубке лиги.