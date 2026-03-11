Президент РПЛ высказался о возможности замены Ирана на Россию на ЧМ-2026

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможности замены сборной Ирана на команду России на ЧМ-2026.
– Вы верите, что сборная России может заменить Иран на чемпионате мира?
– К сожалению, я в это не верю. Чудеса, конечно, бывают. Но я в это не верю.
- Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
- Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- Ранее Иран не исключил, что откажется от участия в турнире из-за конфликта на Ближнем Востоке.
- В таком случае, его место может быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года до дальнейшего уведомления ФИФА и УЕФА.
