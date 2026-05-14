Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026

Вчера, 09:54
2

ФИФА сообщила имена хедлайнеров, которые выступят в перерыве финала чемпионата мира‑2026. Он пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.

В перерыве выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и корейская группа BTS.

Куратором шоу станет солист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Еще по теме:
ESPN обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
Пять игроков сборной Ирака не пустят в США на ЧМ-2026 11
40-летний вратарь может сыграть за сборную Германии на ЧМ-2026 1
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1778743008
"американская певица Мадонна" Кто? Да ей сто лет в обед! Её на каталке будут вывозить?
Ответить
Главные новости
Отъезд форварда «Зенита», Кисляка ждут в АПЛ, Чалова – в РПЛ, отказ Батракова от Португалии и другие новости
01:11
Примера. «Реал» обыграл «Овьедо» и гарантировал 2-е место
00:34
1
Названа истинная причина отъезда Дурана из «Зенита»
00:18
4
Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*
Вчера, 23:29
5
Заявка Франции на ЧМ-2026
Вчера, 23:01
5
Дешам заявил, что Шевалье не попал на ЧМ-2026 из-за Сафонова
Вчера, 22:55
8
Сафонов прокомментировал 2-е подряд чемпионство с «ПСЖ»
Вчера, 22:49
1
«Зенит» подал заявку на участие в турнире в Бразилии
Вчера, 22:17
13
Сафонов лишил Шевалье чемпионата мира-2026
Вчера, 21:47
6
Пост Сафонова после нового чемпионства с «ПСЖ»
Вчера, 21:21
2
Все новости
Все новости
Трое представителей РПЛ включены в расширенный состав Колумбии на ЧМ-2026
Вчера, 20:38
4
Опубликован состав сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
Вчера, 16:35
2
Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026
Вчера, 09:54
2
ESPN обновил рейтинг фаворитов ЧМ-2026
13 мая
Пять игроков сборной Ирака не пустят в США на ЧМ-2026
13 мая
11
40-летний вратарь может сыграть за сборную Германии на ЧМ-2026
13 мая
1
Опубликован состав сборной Швеции на ЧМ-2026
12 мая
1
Адвокат побьет рекорд ЧМ – он возобновил тренерскую карьеру в 78 лет
12 мая
22
Расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2026
12 мая
10
78-летний Адвокат возобновит тренерскую карьеру ради ЧМ-2026
11 мая
3
Иран выдвинул 10 условий своего участия в ЧМ-2018
9 мая
8
Стало известно, попадет ли Неймар в расширенный состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
9 мая
2
Раскрыта дата отправки сборной Узбекистана на ЧМ-2026
8 мая
6
ФотоТолько один игрок «Зенита» попал в альбом Panini, посвященный ЧМ-2026
8 мая
2
ФИФА вынесла решение по участию Хайкина в ЧМ-2026
8 мая
15
ВидеоШакира анонсировала официальную песню ЧМ-2026 с необычным названием
7 мая
11
Трамп – о цене билетов на первый матч США на ЧМ-2026: «Я бы столько не заплатил, честно говоря»
7 мая
Инфантино сказал, кому готов лично принести хот-дог и кока-колу на финале ЧМ-2026
6 мая
3
Игрок, оскорбивший Винисиуса, может пропустить начало ЧМ-2026
6 мая
Анри назвал фаворитов ЧМ-2026
5 мая
1
США не дали визу российскому футбольному журналисту
3 мая
4
Папа Римский ответил, за кого будет болеть на ЧМ-2026
2 мая
3
Задержан арбитр ЧМ-2026 – он трогал мальчика и пытался заманить его в номер отеля
1 мая
17
На конгрессе ФИФА случился инцидент с представителями Израиля и Палестины
1 мая
11
Трамп разрешил Ирану играть на ЧМ-2026
30 апреля
11
ФИФА поставила точку в вопросе участия Ирана в ЧМ-2026
30 апреля
40
Раскрыт размер увеличенного призового фонда ЧМ-2026
29 апреля
3
Инфантино отказали в усиленном кортеже на уровне президента США
28 апреля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 