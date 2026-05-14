Стало известно, кто из звезд выступит в перерыве финала ЧМ-2026

ФИФА сообщила имена хедлайнеров, которые выступят в перерыве финала чемпионата мира‑2026. Он пройдет 19 июля на стадионе MetLife в Нью-Джерси.
В перерыве выступят американская певица Мадонна, колумбийская исполнительница Шакира и корейская группа BTS.
Куратором шоу станет солист британской рок-группы Coldplay Крис Мартин.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: «Бомбардир»