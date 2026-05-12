Опубликован состав сборной Швеции на ЧМ-2026

Стала известна заявка сборной Швеции для участия в предстоящем чемпионате мира.

Главный тренер Грэм Поттер выбрал 26 футболистов:

Вратари: Виктор Юханссон («Сток Сити»), Кристоффер Нордфельдт (АИК), Якоб Виделль-Сеттерстрем («Дерби Каунти»);

Защитники: Хьяльмар Экдаль («Бернли»), Габриель Гудмундссон («Лидс»), Исак Хин («Аталанта»), Эмиль Хольм («Ювентус»), Густаф Лагербильке («Брага»), Виктор Линделеф («Астон Вилла»);

Полузащитники: Эрик Смит («Санкт-Паули»), Карл Старфельт («Сельта»), Эллиот Струд («Мьелльбю»), Даниэль Свенссон («Боруссия Д»), Таха Абди Али («Мальме»), Ясин Айяри («Брайтон»), Лукас Бергвалл («Тоттенхэм»), Энтони Эланга («Ньюкасл»), Йеспер Карлстрем («Удинезе»), Беньямин Нюгрен («Селтик»), Кен Сема («Пафос»), Маттиас Сванберг («Вольфсбург»), Бесфорт Зенели («Эльфсборг»);

Нападающие: Александр Бернхардссон («Хольштайн Киль»), Виктор Дьекереш («Арсенал»), Александер Исак («Ливерпуль»), Густаф Нильссон («Брюгге»).