Генич обозначил, с какого континента будет победитель ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился прогнозом на чемпионат мира-2026.

– Кто для вас главный фаворит ЧМ-2026?

– В отсутствие России обычно симпатизирую сборной Испании. Как комментатор Ла Лиги я наблюдал за становлением большинства игроков этой команды. Они росли вместе со мной, как растут мои дети. И я высоко оцениваю шансы испанцев на титул. Им разве что не хватает классического центрального нападающего. Но есть отличные «ложные форварды» – Ферран Торрес, Микель Оярсабаль. Даже Дани Ольмо способен закрыть эту позицию. Луис Де Ла Фуэнте имеет в распоряжении отличный подбор классных и голодных до побед футболистов.

Потрясающие составы также у Португалии и Франции. Что-то интересное должна показать сборная Англии, хотя многие не верят в Томаса Тухеля. Из южноамериканских сборных особняком стоит Аргентина. Но, в отличие от 2022 года, сейчас у меня предчувствие, что чемпионом станет команда из Европы.

– То есть, во второе чемпионство Лионеля Месси вы не верите.

– Месси остаeтся гением. Когда мяч у него в ногах, у тренера любого соперника повышается давление и учащается сердцебиение. Да, он не так подвижен, как в лучшие годы. Но в сборной за него всю черновую работу готовы делать другие. А с мячом Месси по-прежнему способен творить чудеса. В этом плане с Катара-2022 ничего не изменилось. Просто Аргентине для завоевания титула и тогда пришлось сыграть на пределе возможностей. Сложно выдать такой максимум на двух чемпионатах мира кряду.