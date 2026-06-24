Шомуродов прокомментировал разгромное поражение Узбекистана от Португалии на ЧМ-2026

Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов подвел итоги проигранного матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«0:5, крупное поражение. Однако мы отдали все наши силы на поле. С такими соперниками иногда мало только усилий, нужна и удача.

У Португалии очень много индивидуально сильных игроков. Приносим извинения болельщикам за крупное поражение. Будем стараться хорошо подготовиться к ДР Конго.

Если всe сложится хорошо, выйдем на поле, чтобы их победить», – сказал Шомуродов.