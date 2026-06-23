Сборная Португалии разгромила Узбекистан в матче 2‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 4:0.
Роналду мощно пробил в касание с 8 метров после прострела Канселу с правого фланга.
Смотреть видео
Нуну Мендеш низом со штрафного пробил во вратарский угол, и вратарь не выручил.
Смотреть видео
Роналду оформил дубль, точно пробив под дальнюю штангу после разрезающего паса Бруну Фернандеша.
Смотреть видео
Хусанов срезал мяч в свои ворота после того, как Жоау Феликс пяткой замкнул подачу с углового.
Смотреть видео
На 87-й Леау в одно касание пробил в левую девятку.
Смотреть видео
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»