Сборная Португалии разгромила Узбекистан в матче 2‑го тура группового этапа Чемпионата мира‑2026, итоговый счeт 4:0.

Роналду мощно пробил в касание с 8 метров после прострела Канселу с правого фланга.

Нуну Мендеш низом со штрафного пробил во вратарский угол, и вратарь не выручил.

Роналду оформил дубль, точно пробив под дальнюю штангу после разрезающего паса Бруну Фернандеша.

Хусанов срезал мяч в свои ворота после того, как Жоау Феликс пяткой замкнул подачу с углового.

На 87-й Леау в одно касание пробил в левую девятку.

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