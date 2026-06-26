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  • Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана

Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана

Сегодня, 19:31
2

Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

«Дубль Роналду в таком возрасте на чемпионате мира – хорошее достижение. Будет интересно посмотреть на его игру с соперниками чуть более высокого уровня.

Португальцы – очень сильная сборная. По именам не только Криштиану Роналду играет в команде. У них есть мощный центр поля – Невеш, Витинья и Бруну Фернандеш», – сказал Кержаков.

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Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Аль-Наср Узбекистан Португалия Роналду Криштиану Кержаков Александр
Комментарии (2)
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nikolsakawer
1782492725
Комментарий скрыт модератором
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Бумбраш
1782494933
Керж :"в 41 я попадал в очертания стадиона,не говоря о воротах"
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