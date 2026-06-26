Кержаков двумя словами описал дубль 41-летнего Роналду в ворота Узбекистана

Александр Кержаков поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Португалии и Узбекистана.

Португальцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Дубль оформил 41-летний Криштиану Роналду.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Дубль Роналду в таком возрасте на чемпионате мира – хорошее достижение. Будет интересно посмотреть на его игру с соперниками чуть более высокого уровня.

Португальцы – очень сильная сборная. По именам не только Криштиану Роналду играет в команде. У них есть мощный центр поля – Невеш, Витинья и Бруну Фернандеш», – сказал Кержаков.