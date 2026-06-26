Кержаков определил самую мощную сборную на ЧМ-2026

Александр Кержаков ответил, какая из сборных-участниц чемпионата мира ему кажется самой сильной.
«Сейчас самыми мощными на чемпионате мира являются французы. Сложно судить о фаворитах турнира.
Когда пройдeт 1/16 финала, отсеются некоторые сборные, и будут матчи на вылет. Можно будет что-то говорить, а сейчас сложно рассуждать», – сказал Кержаков.
- Французы стартовали на ЧМ-2026 с двух побед – над Сенегалом (3:1) и Ираком (3:0).
- Сейчас они играют с Норвегией в 3-м туре группового этапа. «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»