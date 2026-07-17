Мостовой встал на защиту Тухеля: «Мне непонятна критика»

Александр Мостовой не стал критиковать главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля.

Англичане проиграли Аргентине со счетом 1:2 в полуфинале ЧМ-2026.

Они вели в счете до 85-й минуты.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Англичане действительно подумали, что после забитого гола они уже точно будут в финале. Но мне непонятна критика Тухеля сейчас, что он перешел на пять защитников и так далее.

Ребята, играют на поле футболисты, а не Тухель. Да, он принял такое решение, но исполнитель же не он. По такой логике можно сказать, что Скалони выбежал на поле и передачу голевую сделал.

Но самое поразительное, что Тухель поступил идентично и в прошлом матче, который Англия выиграла, и все про это забыли спустя пару дней.

Аргентина всe делала правильно, они проигрывали, бежали вперед, чтобы отыграться. Скалони сделал правильные замены, которые бы сделал любой, кто играл в футбол, – выпустил нападающего и других.

Англия должна винить в поражении только себя, но не Тухеля«, – сказал Мостовой.

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