Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что его свадьба с блогером Мариной Кондратюк обошлась в сумму более 10 миллионов рублей.

«Думаю, что мы потратили больше, чем выходит средняя свадьба. У нас вышло больше 10 миллионов [рублей]. Ты рассчитывала меньше [обращается к жене], я знаю.

Это как пример того, что организационной частью занимался я, и с оплатой, в принципе, тоже всем занимался. Даже Мариша, наверное, не знает, сколько все вышло. И не было ни разу, когда она сказала: «Вот это оплати», – и это ввело бы меня в шок. Потому что большинством моментом я сам занимался, и я сам решал, сколько оно будет стоить, условно», – сказал Сафонов.