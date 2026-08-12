Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов сообщил, что его свадьба с блогером Мариной Кондратюк обошлась в сумму более 10 миллионов рублей.
«Думаю, что мы потратили больше, чем выходит средняя свадьба. У нас вышло больше 10 миллионов [рублей]. Ты рассчитывала меньше [обращается к жене], я знаю.
Это как пример того, что организационной частью занимался я, и с оплатой, в принципе, тоже всем занимался. Даже Мариша, наверное, не знает, сколько все вышло. И не было ни разу, когда она сказала: «Вот это оплати», – и это ввело бы меня в шок. Потому что большинством моментом я сам занимался, и я сам решал, сколько оно будет стоить, условно», – сказал Сафонов.
- Сафонов и Кондратюк сыграли свадьбу в июне этого года. Пара расписалась в Париже более года назад.
- 27-летний голкипер за два сезона в «ПСЖ» провел 44 матча, пропустил 41 гол, сыграл на ноль в 19 встречах.
Источник: Спортс''