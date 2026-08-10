«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»

«ПСЖ» сегодня начнет переговоры о покупке нападающего Феррана Торреса у «Барселоны».

Испанский клуб, который не хотел, чтобы игрок уходил, пока не будет приобретен форвард, первоначально запросит минимум 65 миллионов евро. «Блаугране» необходимо получить доход для завершения последних приобретений.

Сам Ферран заявил о своем намерении покинуть каталонцев и перейти в Лигу 1. Ранее сообщалось, что парижане уже согласовали контракт с испанцем.

Учитывая это обстоятельство, «ПСЖ» попытается снизить цену на игрока, чей контракт истекает 30 июня 2027 года. По их расчетам, это значит, что его стоимость должна быть умеренной.

В «Барселоне» понимают, что переговоры могут быть сложными. Каталонцы попытаются получить максимально возможную сумму за игрока, уход которого считают решенным. Несмотря на это, сине-гранатовые полагают, что оценка должна соответствовать тому, что клубы платят этим летом, особенно за нападающих.

«ПСЖ» даже не рассматривает сумму в 65 миллионов, но понимает, что придется сделать существенное предложение, чтобы начать переговоры, не допустив обострения ситуации. Между спортивными директорами клубов Деку и Луишем Кампушем сложились очень хорошие отношения, и это может помочь завершить трансфер за несколько дней.

Текущая оценка Феррана со стороны Transfermarkt составляет 55 миллионов евро, и «ПСЖ» может достичь этой стоимости, включив в сделку как фиксированную сумму, так и бонусы. «Барселона» понимает, что эта цена может быть справедливой для всех сторон. Такую сумму «блауграна» заплатила за Феррана «Манчестер Сити», поэтому ее инвестиции окупятся.