Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Серджи Роберто.

34-летний футболист перешел в клуб MЛС на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с опцией продления на сезон-2028/29.

«Серджи сочетает в себе лидерство, техническое качество, тактический интеллект и чемпионский опыт, которыми обладают немногие игроки. Он был ключевым членом величайших команд своего поколения и понимает не только то, что нужно для побед, но и что значит быть победной командой.

Характер Серджи, его универсальность и лидерские качества будут бесценны, и мы рады приветствовать его и его семью в «Лос-Анджелес Гэлакси»», – сказал Уилл Кунц, генеральный менеджер «Гэлакси».

Роберто провел предыдущие два сезона в итальянском «Комо», где за 37 матчей во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2025/26 он помог клубу впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.