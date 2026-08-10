Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о подписании контракта с испанским полузащитником Серджи Роберто.
34-летний футболист перешел в клуб MЛС на правах свободного агента. Соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года с опцией продления на сезон-2028/29.
«Серджи сочетает в себе лидерство, техническое качество, тактический интеллект и чемпионский опыт, которыми обладают немногие игроки. Он был ключевым членом величайших команд своего поколения и понимает не только то, что нужно для побед, но и что значит быть победной командой.
Характер Серджи, его универсальность и лидерские качества будут бесценны, и мы рады приветствовать его и его семью в «Лос-Анджелес Гэлакси»», – сказал Уилл Кунц, генеральный менеджер «Гэлакси».
Роберто провел предыдущие два сезона в итальянском «Комо», где за 37 матчей во всех турнирах забил один гол и отдал одну результативную передачу. В сезоне-2025/26 он помог клубу впервые в истории выйти в Лигу чемпионов.
- До переезда в Италию полузащитник на протяжении 18 лет выступал за «Барселону». Воспитанник «Ла Масии» провел за каталонский клуб 373 матча, забил 19 мячей и завоевал 25 трофеев: семь титулов Ла Лиги, шесть Кубков Испании, две Лиги чемпионов, два клубных чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА и шесть Суперкубков Испании. В сезоне-2023/24 Роберто был капитаном «Барсы».
- В историю клуба полузащитник вошел 8 марта 2017 года, когда его гол на последних минутах ответного матча против «ПСЖ» оформил победу 6:1 и один из крупнейших камбэков в истории плей-офф Лиги чемпионов.
- За сборную Испании Роберто дебютировал 27 марта 2016 года в матче с Румынией. Всего на его счету 11 матчей и один гол за национальную команду – в ворота Лихтенштейна в отборочном турнире чемпионата мира-2018.