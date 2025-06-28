Стало известно, когда «Барселона» выплатит долги Месси и другим игрокам за 2020 год

30 июня «Барселона» выплатит долги по зарплате за 2020 год группе из 33 бывших футболистов и тренеров клуба.

Среди них Лионель Месси, Миралем Пьянич, Усман Дембеле, Серхио Бускетс, Жорди Альба, Антуан Гризманн, Самуэль Умтити, Филиппе Коутиньо, Серхи Роберто и другие 20 футболистов, тренер Рональд Куман и еще 3 члена тренерского штаба.

Всего «Барселона» заплатит 16 миллионов евро. Больше всего клуб должен Месси – 5,96 миллиона.